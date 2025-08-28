Вночі ворог завдав ракетного удару по сортувальному депо Нової пошти в Києві, постраждали троє працівників

У ніч на 28 серпня 2025 року під час ракетно-дронової атаки Росія вчинила черговий воєнний злочин — влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві, повідомляє пресслужба Нової пошти.

Під атаку потрапило сортувальне депо Нової пошти, влучання прийшлося на автодвір.

Унаслідок удару постраждали троє працівників:

Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;

Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;

Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

Нова пошта вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною.

Доставка може затриматися, адже під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими.