Вночі ворог завдав ракетного удару по сортувальному депо Нової пошти в Києві, постраждали троє працівників

У ніч на 28 серпня 2025 року під час ракетно-дронової атаки Росія вчинила черговий воєнний злочин — влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві, повідомляє пресслужба Нової пошти.
Під атаку потрапило сортувальне депо Нової пошти, влучання прийшлося на автодвір.
Унаслідок удару постраждали троє працівників:
- Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;
- Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;
- Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.
Нова пошта вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною.
Доставка може затриматися, адже під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими.