Вночі ворог завдав ракетного удару по сортувальному депо Нової пошти в Києві, постраждали троє працівників

Влучання прийшлося на автодвір.

У ніч на 28 серпня 2025 року під час ракетно-дронової атаки Росія вчинила черговий воєнний злочин — влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві, повідомляє пресслужба Нової пошти. 

Під атаку потрапило сортувальне депо Нової пошти, влучання прийшлося на автодвір.

Унаслідок удару постраждали троє працівників:

  • Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;
  • Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;
  • Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.

Нова пошта вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною. 

Доставка може затриматися, адже під час повітряної тривоги сортування призупинялося. Відправлення залишаються неушкодженими.
