На Кіровоградщині зіштовхнулися мікроавтобус Sprinter та автобус MAN: 6 людей загинули, ще 6 травмовано

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 02:00 на автодорозі М-30 зі сполученням Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине поблизу с. Розсохуватка. Внаслідок події загинуло шестеро осіб, серед яких дитина. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, повідомляє місцева поліція.

За попередніми даними встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter під керування водія, 2003 р.н., з автобусом MAN під керування водія, 1992 р.н.

У результаті автопригоди водій автобуса МAN та п'ять пасажирів мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter, серед яких дитина, загинули на місці. Ще шестеро пасажирів, серед яких дитина, отримали травми, їх доправлено до медичного закладу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють всі обставини події.