В Україні заблокували доступ до YouTube-каналу продюсера Юрія Бардаша

В Україні заблокували доступ до YouTube-каналу Юрія Бардаша.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Відомство зазначає, що Бардаш — підсанкційний продюсер та співак. Після початку повномасштабної війни він підтримав російську агресію і поширював співзвучні російській пропаганді наративи, через що відносно нього застосовано санкції РНБО, введені в дію указом президента України від 11 квітня 2025 року.
Минулого року СБУ оголосила йому підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.