В Україні заблокували доступ до YouTube-каналу продюсера Юрія Бардаша

Раніше РНБО наклало на нього санкції, а СБУ оголосила підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

В Україні заблокували доступ до YouTube-каналу продюсера Юрія Бардаша
Юрія Бардаш
Фото: скрін

В Україні заблокували доступ до YouTube-каналу Юрія Бардаша.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. 

Відомство зазначає, що Бардаш — підсанкційний продюсер та співак. Після початку повномасштабної війни він підтримав російську агресію і поширював співзвучні російській пропаганді наративи, через що відносно нього застосовано санкції РНБО, введені в дію указом президента України від 11 квітня 2025 року.

Минулого року СБУ оголосила йому підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.
