У Києві унаслідок атаки Росії пошкоджені офіси "Української правди" і Радіо Свобода

Люди не постраждали.

У Києві унаслідок нічної атаки Росії постраждали офіси "Української правди" і Радіо Свобода.

Про це йдеться у їхніх повідомленнях. УП повідомила, що постраждалих немає.

Редакція продовжує роботу в штатному режимі, хоча офіс пошкоджений разом з іншими приміщеннями бізнес-центру. Там очікують оцінки масштабу пошкоджень.

Фото: Українська правда Пошкоджений офіс унаслідок атаки

Київський офіс Радіо Свобода теж постраждав. Унаслідок атаки у редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка. Там зазначили, що на відео з камер спостереження, яке з’явилось у пабліках, видно, що вибухи поблизу офісу Радіо Свобода були наслідком прямих влучань двох ракет.

Боєприпаси влучили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції.

Фото: Радіо свобода Пошкоджений унаслідок обстрілу офіс