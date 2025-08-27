Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували 76 боїв

Станом на 16:00 27 серпня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 76.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських обстрілів росіян зазнали населені пункти Нововасилівка, Будівельне, Біла Береза, авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Заріччя Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 134 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Три атаки росіян відбили в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському ворог п’ять разів намагався просунутись у районі Куп’янська. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Лиманському агресор 12 разів атакував у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. 11 бойових зіткнень тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Федорівки.

На Торецькому противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.

На Покровському ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується.

На Новопавлівському відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Чотири з восьми наступальних дій ворога відбито, ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Миколаївка.