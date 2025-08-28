Загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 195 людей, у тому числі 49 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 5 отримали поранення.

Про це повідомив очільника Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 27 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 серпня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено нежитлове приміщення. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 35 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 6 інфраструктурних об'єктів і 6 автівок. У Новоявленці Новодонецької громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено; в Іверському пошкоджено склад. В Олександрівці пошкоджено 12 будинків, адмінбудівлю, гараж і 7 одиниць транспорту. У Райському Дружківської громади поранено людину. У Костянтинівці 2 людини загинули, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, 2 крамниці, 4 торгові павільйони і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.