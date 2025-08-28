Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 5 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 195 людей, у тому числі 49 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 5 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 5 отримали поранення. 

Про це повідомив очільника Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 27 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 серпня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено нежитлове приміщення. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 35 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 6 інфраструктурних об'єктів і 6 автівок. У Новоявленці Новодонецької громади 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено; в Іверському пошкоджено склад. В Олександрівці пошкоджено 12 будинків, адмінбудівлю, гараж і 7 одиниць транспорту. У Райському Дружківської громади поранено людину. У Костянтинівці 2 людини загинули, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, 2 крамниці, 4 торгові павільйони і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies