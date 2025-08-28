Уночі ППО знешкодила 589 цілей противника із 629 запущених

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння уламків на 26 локаціях.

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили дроново-ракетну атаку по Україні і запустили 629 засобів повітряного нападу. ППО знешкодила 589 цілей. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння уламків на 26 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування:

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське у ТОТ Криму;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької області РФ

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької області РФ

20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Фото: Повітряні сили