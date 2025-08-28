Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ППО знешкодила 589 цілей противника із 629 запущених

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння уламків на 26 локаціях.

Уночі ППО знешкодила 589 цілей противника із 629 запущених
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти, ілюстративне фото
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили дроново-ракетну атаку по Україні і запустили 629 засобів повітряного нападу. ППО знешкодила 589 цілей. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння уламків на 26 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

У ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування:

  • 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське у ТОТ Криму;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької області РФ 
  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької області РФ
  • 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

  • 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 18 крилатих ракет Х-101.

Фото: Повітряні сили

  • У Києві внаслідок атаки вночі 28 серпня є загиблі та поранені. Станом на ранок постраждалих є майже 50. З них 10 загиблих.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies