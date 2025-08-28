Головне за ніч та ранок четверга, 28 серпня: масована атака на Київ, майже 140 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 139 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Упродовж ночі на 28 серпня росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками. Близько 3:00 Київ та Київська область опинилися під обстрілом балістичними ракетами. Також ворог застосував крилаті ракети і дрони.

Моніторингові канали повідомили про падіння кількох засобів ураження у Чорнобильській зоні відчуження. Є інформація про обстріл Прип'яті – відселеного міста-супутника Чорнобильської АЕС.

Також у повітрі перебували російські борти стратегічної авіації, було застосовано крилаті ракети X-101 в напрямку Києва.

У Києві внаслідок атаки вночі 28 серпня є загиблі та поранені. Станом на 10 годину було відомо про 12 жертв, зокрема убито неповнолітніх 2, 17 і 14 років, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

До цього він писав про 48 потерпілих, з яких десять загинули. До лікарень потрапили не менше трьох дітей, а загалом поранені пʼятеро неповнолітніх.

Наслідки ударів зафіксовані в Дніпровському, Дарницькому, Шевченківському, Святошинському, Деснянському, Оболонському, Голосіївському, Солом'янському районах столиці. Тобто в 8 з 10.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що сьогоднішній ракетно-дроновий обстріл є "чіткою відповіддю всім у світі", хто закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії.

"Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна", – зазначив глава держави, додавши, що зараз очікують на реакцію Китаю, позаяк Пекін неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Також чекають на реакцію Угорщини.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 880 окупантів, 4 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем та 2 РСЗВ. Від початку вторгнення втрати РФ склали близько 1 079 630 осіб.

Російська армія вночі 28 серпня здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Зокрема атакувала парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Загорання завдяки зусиллям працівників депо вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено, повідомили в Укрзалізниці.

“Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі. Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури”, – розповіли залізничники.

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили дроново-ракетну атаку по Україні і запустили 629 засобів повітряного нападу. ППО знешкодила 589 цілей.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння уламків на 26 локаціях.

Тримаймося!