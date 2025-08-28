Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Армія ворога за добу втратила 880 солдатів

Від початку вторгнення втрати РФ склали близько 1 079 630 осіб.

Армія ворога за добу втратила 880 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 880 окупантів, 4 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем та 2 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1079630 (+880) осіб / persons
  • танків – 11139 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23185 (+7) од
  • артилерійських систем – 32064 (+40) од
  • РСЗВ – 1474 (+2) од
  • засоби ППО – 1212 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325)
  • крилаті ракети – 3598 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60007 (+120)
  • спеціальна техніка – 3952 (+2).

Дані уточнюються.
