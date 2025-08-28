Армія ворога за добу втратила 880 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку вторгнення втрати РФ склали близько 1 079 630 осіб.

