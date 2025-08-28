Армія ворога за добу втратила 880 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 880 окупантів, 4 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем та 2 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1079630 (+880) осіб / persons
- танків – 11139 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23185 (+7) од
- артилерійських систем – 32064 (+40) од
- РСЗВ – 1474 (+2) од
- засоби ППО – 1212 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325)
- крилаті ракети – 3598 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60007 (+120)
- спеціальна техніка – 3952 (+2).
Дані уточнюються.