На Вінниччині внаслідок обстрілу знеструмлено залізницю

"Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок російської атаки на інфраструктуру у Вінницькій області є пошкодження контактної мережі, відбулося знеструмлення.

Через це одразу вісім потягів курсуватимуть із затримкою. Частина з них рухатимуться з резервними тепловозами, інші будуть змушені об'їхати пошкоджену ділянку.

Затримки очікуються для таких маршрутів:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

Росіяни в ніч на 28 серпня масовано обстрілюють Україну ударними дронами та ракетами, атака зосереджена на Києві.