Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоВійна

На Вінниччині внаслідок обстрілу знеструмлено залізницю

Поїзди курсуватимуть із затримками.

На Вінниччині внаслідок обстрілу знеструмлено залізницю
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

"Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок російської атаки на інфраструктуру у Вінницькій області є пошкодження контактної мережі, відбулося знеструмлення.

Через це одразу вісім потягів курсуватимуть із затримкою. Частина з них рухатимуться з резервними тепловозами, інші будуть змушені об'їхати пошкоджену ділянку. 

Затримки очікуються для таких маршрутів:

  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
  • №77 Одеса – Ковель;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №47 Запоріжжя – Мукачево;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №92 Львів – Київ;
  • №52 Львів – Київ.

Росіяни в ніч на 28 серпня масовано обстрілюють Україну ударними дронами та ракетами, атака зосереджена на Києві.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies