На Вінниччині внаслідок обстрілу знеструмлено залізницю

"Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок російської атаки на інфраструктуру у Вінницькій області є пошкодження контактної мережі, відбулося знеструмлення.
Через це одразу вісім потягів курсуватимуть із затримкою. Частина з них рухатимуться з резервними тепловозами, інші будуть змушені об'їхати пошкоджену ділянку.
Затримки очікуються для таких маршрутів:
- №87 Запоріжжя – Ковель;
- №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
- №77 Одеса – Ковель;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №47 Запоріжжя – Мукачево;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №92 Львів – Київ;
- №52 Львів – Київ.
Росіяни в ніч на 28 серпня масовано обстрілюють Україну ударними дронами та ракетами, атака зосереджена на Києві.