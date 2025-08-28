Авіакомпанія «Українські вертольоти» зробила свято та допомогла зібратись до школи дітям загиблих Захисників

У Київському національному академічному театрі оперети 2 дні поспіль було шумно і гамірно попри літні канікули. Наприкінці серпня тут організували 4 спектаклі «Лампа Аладдіна» для 1500 дітей із Києва та Київщини, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Подію ініціювала авіакомпанія «Українські вертольоти», яка постійно займається благодійністю та підтримкою родин загиблих Захисників і Захисниць.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» привітала дітей, чиї батьки захищали Україну, із прийдешнім Днем Знань. І щоб полегшити для них підготовку до 1 вересня, вручила цінні подарункові сертифікати на 5000 гривень. Вони надобляться для покупки всього необхідного на початку навчального року: рюкзаків, спортивної чи шкільної форми, планшетів, телефонів, канцелярії та іншого.

«Мені прикро, що моє покоління не змогло вас повністю захистити, що на вашу долю випала війна. Авіакомпанія робить все, що може, щоб ви були щасливі, відчували радість. Ми будемо допомагати вам стільки, скільки буде потрібно, поки ви не станете дорослими і самостійними. Минулого року ми допомогли підготуватися до школи 1000 діток. А у цьому році вже знайшли можливість допомогти 1500. І ми будемо старатись ще, щоб мати можливість допомагати більше», — звернувся до дітей перед одним зі спектаклів голова Ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко.

Це не вперше «Українські вертольоти» роблять сюрприз дітям Захисників та Захисниць наприкінці літа. Дарувати дитячі подарункові сертифікати стає доброю традицією відповідального бізнесу. Минулого року завдяки співпраці авіакомпанії «Українські вертольоти» та торгової мережі гіпермаркетів «Епіцентр» з'явились такі спеціальні сертифікати, якими можна оплатити дитячі групи товарів.

Цього року номінал кожного подарованого авіакомпанією — 5 тис. грн. Авіакомпанія «Українські вертольоти» спрямувала на цю підготовку до школи дітей загиблих Захисників та Захисниць суму в 7,5 млн грн. Така підтримка стала можлива завдяки тому, що керівництво авіакомпанії та колектив прийняли рішення спрямовувати на благодійність частину своїх доходів та частину від зарплат. А гасло авіакомпанії «Українські вертольоти» — незмінне вже понад 20 років: «Ми там, де потрібна допомога».

Захід пройшов за сприяння Київського національного академічного театру оперети, Київської ОВА, територіальних громад Київщини, Київського обласного центру допомоги Захисникам України імені Віталія Анатолійовича Баранова та Центру комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ мілітарі хаб».