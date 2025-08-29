Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ЦПД: Росія поширює фейки про "масову втечу" українців 18–22 років за кордон

Мета росіян - створити враження "масової втечі молоді" та дискредитувати рішення української влади.

ЦПД: Росія поширює фейки про "масову втечу" українців 18–22 років за кордон
Ілюстративне фото

Росія проводить дезінформаційну кампанію про "масову втечу" чоловіків 18–22 років з України за кордон.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що це не відповідає дійсності. Мета фейку - створити враження "масової втечі молоді" та дискредитувати рішення української влади.

"У мережі поширюється інформація, зокрема відео у Tik-Tok, що нібито після надання чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволу виїжджати за кордон українці масово залишають країну. Насправді нова категорія громадян, які можуть перетинати кордон, не збільшила пасажиропотік, повідомили в Державній прикордонній службі.

Так, 28 серпня кордон перетнуло 127 тисяч громадян - стільки ж, як і днем раніше. При цьому спостерігається перевага на в’їзд: за 28 серпня на 2 тисячі українців більше в’їхало, ніж виїхало; днем раніше цей показник складав 7 тисяч.

На пунктах пропуску кількість чоловіків віком 18–22 роки не була високою.

Загальний пасажиропотік залишається великим через літній сезон. Для порівняння: навесні у будні кордон перетинали 75–85 тисяч осіб на добу, зараз — 125–135 тисяч, а у вихідні цей показник сягає 150 тисяч.
﻿
