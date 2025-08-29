У Генштабі спростували масове переведення фахівців із ППО до піхоти

"Усі вузькопрофільні фахівці ППО залишаються на своїх посадах та продовжують виконувати завдання за призначенням".

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували поширену у медіа інформацію про факти масового переведення фахівців з підрозділів Сил протиповітряної оборони до піхоти.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов у коментарі Укрінформу.

"У медіа поширилась інформація про нібито переведення військовослужбовців протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України до піхотних підрозділів Збройних сил України. Ця інформація не відповідає дійсності", - сказав він.

Ковальов пояснив, що для якісного доукомплектування військових частин, що потребують відновлення боєздатності, військовослужбовців підрозділів ППО Сухопутних військ ЗСУ, чиї військово-облікові спеціальності не є критично важливими для бойової готовності їхніх частин, "перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей".

Водночас він запевнив, що це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба.

"Усі вузькопрофільні фахівці ППО саме ті, які проходять службу на посадах високотехнологічних спеціальностей, спеціалістів автоматизованих систем управління, обчислювальної техніки, фахівців БПЛА, дронів-перехоплювачів та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки, отриманих від країн партнерів, залишаються на своїх посадах та продовжують виконувати завдання за призначенням", - наголосив Ковальов.

Він також повідомив, що наразі для посилення ППО триває формування нових підрозділів. До них залучаються військовослужбовці, які пройшли відповідну перепідготовку та отримали необхідні навички для роботи з сучасними системами ППО.

"Тобто навпаки, часто спостерігається процес переведення з так званих піхотних посад "стрільців" на посади "пілотів БПЛА/дронів перехоплювачів". Це дозволить ефективніше захищати небо України та прикривати українські міста", - додав Ковальов.