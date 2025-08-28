Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 22 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 22 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні загинув естонський доброволець Олев Роост

Він бився проти російських окупантів у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.

В Україні загинув естонський доброволець Олев Роост
Олев Роост
Фото: Сили спеціальних операцій Естонії

Сили оборони Естонії підтвердили, що в Україні загинув естонський доброволець Олев Роост, повідомляє ERR.

"З глибоким сумом повідомляємо, що, борючись за свободу України, поліг естонський доброволець Олев Роост", - йдеться у заяві Сил спеціальних операцій Естонії.

Зазначається, що Роост вступив до Скаутського батальйону 2010-го і служив у ньому до 2017 року. У складі батальйону він брав участь у закордонних операціях в Афганістані у 2011 та 2013 роках.

В 2017 році Роост пройшов відбір до Сили спеціальних операцій Естонії. У 2020 році він брав участь у закордонній операції в Малі. 

2023 року Роост за власним бажанням пішов зі служби, після чого вирушив добровольцем до України, де бився у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies