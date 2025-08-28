Він бився проти російських окупантів у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.

Сили оборони Естонії підтвердили, що в Україні загинув естонський доброволець Олев Роост, повідомляє ERR.

"З глибоким сумом повідомляємо, що, борючись за свободу України, поліг естонський доброволець Олев Роост", - йдеться у заяві Сил спеціальних операцій Естонії.

Зазначається, що Роост вступив до Скаутського батальйону 2010-го і служив у ньому до 2017 року. У складі батальйону він брав участь у закордонних операціях в Афганістані у 2011 та 2013 роках.

В 2017 році Роост пройшов відбір до Сили спеціальних операцій Естонії. У 2020 році він брав участь у закордонній операції в Малі.

2023 року Роост за власним бажанням пішов зі служби, після чого вирушив добровольцем до України, де бився у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення.