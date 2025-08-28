Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Росіяни вбили мирного мешканця на Дніпропетровщині, ще 5 поранені

Чоловік загинув внаслідок обстрілу Синельниківщини.

Росіяни вбили мирного мешканця на Дніпропетровщині, ще 5 поранені
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 28 серпня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 28 серпня, російська окупаційна армія завдала ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Через ворожі удари на Синельниківщині сьогодні загинув чоловік. Ще п’ятеро людей – травмовані”, - написав Лисак. 

По Маломихайлівській та Покровській громадам росіяни били КАБами, від чого зайнялися будинок культури, господарські споруди, гараж з авто, були пошкоджені 4 оселі місцевих. 

Також зранку росіяни атакували БпЛА Слов’янську та Межівську громади, внаслідок чого є руйнування на території підприємства, понівечене приміщення одного з друкованих видань. 

Росіяни також атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Внаслідок обстрілів на Нікопольщині постраждав 57-річний чоловік, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівля, машини, теплиця та гуртожиток, що не експлуатувався.
