Головне за четвер, 28 серпня: наслідки масованої атаки на Київ, майже 140 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 137 бойових зіткнень, ворожі обстріли, рішення Українського Оскарівського комітету. Яким запам’ятається 1282-й день повномасштабної війни.

Завтра, 29 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими унаслідок нічної атаки РФ.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, не проводитимуться розважальні заходи.

За останніми даними, кількість жертв масованої ворожої атаки на столицю зросла до 22.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 серпня відбулося 137 бойових зіткнень.

Половина боєзіткнень з початку доби - на Покровському (37) та Лиманському (31) напрямках.

Російські окупаційні війська уразили один із кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, повідомив у коментарі Укрінформу речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено», – повідомив Плетенчук.

Пабліки ворога повідомляють, що йдеться начебто про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України «Сімферополь».

Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті підтвердила, що Київська митрополія Української православної церкви має прямі зв’язки з Російською православною церквою.

А діяльність РПЦ в Україні законом заборонена, йдеться на сайті ДЕСС.

27 серпня Держслужба ухвалила рішення про визнання УПЦ МП афілійованою із забороненою в Україні іноземною релігійною організацією.

Брюссель викликає російського посла через пошкодження обстрілом будівлі представництва ЄС у Києві, повідомила у соцмережі Х глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас.

“Я щойно розмовляла зі своїми колегами з представництва ЄС у Києві після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посланця в Брюсселі”, – заявила Каллас.

Раніше сьогодні Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України “глузуванням з мирних зусиль”. Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин заявила, що Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою заявила, що обурена “найсмертоноснішою з липня” атакою на Київ, і пообіцяла посилити санкційний тиск.

Урсула фон дер Ляєн також провела розмову з лідерами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським.

«Путін має сісти за стіл переговорів. Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими й надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза», - наголосила фон дер Ляєн.

Український Оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме Україну у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й премії «Оскар».

Як ідеться на фейсбук-сторінці комітету, перемогла стрічка «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова.

