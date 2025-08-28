Український Оскарівський комітет відібрав стрічку, яка представлятиме Україну на премії

Український Оскарівський комітет обрав фільм, який представляти Україну у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й премії «Оскар».

Як ідеться на фейсбук-сторінці комітету, перемогла стрічка «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова.

«Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя», - зазначив комітет.

Чернов, коментуючи рішення Комітету, сказав, що для його команди честь представляти Україну на премії «Оскар».

«Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним», - зауважив режисер.

«2000 метрів до Андріївки» розкриває наслідки російсько-української війни через особисту й болісну перспективу.

Чернов разом із колегою з AP Алексом Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через два кілометри щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка. Події розгорталися на тлі контрнаступальної операції 2023 року. Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і моменти особистих роздумів, «2000 Метрів до Андріївки» показує, що чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють — для них ця війна може не мати кінця.

Український Оскарівський комітет нагадав, що світова премʼєра фільму «2000 метрів до Андріївки» відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях. З 28 серпня фільм перебуває у широкому прокаті в Україні.

«Шортлист» із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» оголосять 16 грудня цього року. А п’ятірка номінованих фільмів стане відома 22 січня 2026 року.

Церемонія вручення 98-ї премії «Оскар» відбудеться 15 березня 2026 року.

Що таке Український Оскарівський комітет