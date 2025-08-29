Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаКультура

Мінкульт та МЗС України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі

МЗС заявило, що надання Росії міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору.

Мінкульт та МЗС України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України та Міністерство закордонних справ України засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі.

“Фестиваль розпочався показом першої трагікомедії власного авторства. Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини”, – йдеться в повідомленні. 

Відомство зазначає, що 28 серпня Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю.

“Поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору. Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора. #NoStageForRussia, поки РФ веде війну проти України”, – йдеться у заяві.
