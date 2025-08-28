Після нічної комбінованої атаки в Києві пошкоджень зазнали будівлі British Council та Делегації ЄС

В ніч з 27 на 28 серпня Росія вчергове атакувала Київ. Йдеться про комбіновану атаку з дронів та різного типу ракет, пошкодили більше 20 локацій по різних районах Києва.

Серед інших значних пошкоджень зазанало представництво культурно-освітньої інституції в Києві--British Council.

"Унаслідок нічної атаки на Київ наш офіс зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури. З нами можна зв’язатися електронною поштою",--написали вони на своїй сторінці у фейсбуці. Британська сторона підтвердила, що всі працівники в безпеці, ніхто не постраждав.

Також внаслідок атаки постраждала будівля Делегації ЄС. Єврокомісарка з розширення Марта Кос опублікувала фото пошкоджень і написала: "Я рішуче засуджую ці жорстокі напади, що є чіткою ознакою того, що Росія відкидає мир і обирає терор".

British Council — це міжнародна організація Великої Британії, яка займається культурною дипломатією, освітою та розвитком міжнародних зв’язків. Вона була створена у 1934 році та фінансується урядом Великої Британії, хоча діє як незалежна неприбуткова організація.