На 71-му році життя помер правнук Івана Франка Петро Галущак

На 71-му році життя помер Петро Галущак – правнук Івана Франка.

Про це повідомляє Департамент з питань культури Львівської ОВА.

«З великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року, після тривалої тяжкої недуги, на 71-му році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак — правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-«Асі» Франко та Мирослава Галущака», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж життя Петро Галущак щиро й натхненно популяризував спадщину свого прадіда. Його діяльність була пронизана любов’ю до України, культури та пам’яті.

Про час похорону Петра Галущака мають повідомити згодом.

Петро Галущак був нащадком Івана Франка по прямій лінії – його мати Іванна (Ася) Франко була донькою сина письменника. Петро народився 12 вересня 1954 року у Львові, де і здобув вищу освіту за фахом інформаційно-вимірювальної техніки.

Брав участь у громадських організаціях. Був одним із засновників та багаторічний заступник голови Львівської обласної спілки багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина».