Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
ГоловнаКультура

Австралія передала Україні два археологічні предмети

Ці предмети раніше незаконно вивезли з України.

Австралія передала Україні два археологічні предмети

Австралія передала Україні скроневу підвіску (може належати до прикрас ямної культурно-історичної спільноти III тис. до н.е.) та наконечник стріли (поширений на давньоруських пам’ятках XII–XIII ст.).

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Зазначається, що ці артефакти були незаконно вивезені з території України та імпортовані до Австралії наприкінці 2023 року. 

28 лютого 2025 року Австралія повідомила про готовність повернути Україні археологічні предмети на підставі закону Австралії про охорону рухомої культурної спадщини 1986 року та розпорядження міністра мистецтв Австралії Тоні Берка.

Після прибуття в Україну артефакти будуть передані до державної частини Музейного фонду України. Їх дослідять та введуть в науковий обіг.

“Проблематика незаконного обігу культурних цінностей особливо гостро постала для України через варварські руйнування, загарбання і розграбування, а також незаконні археологічні розкопки, що здійснює РФ”, - наголосили в МКСК.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies