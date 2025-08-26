Австралія передала Україні два археологічні предмети

Ці предмети раніше незаконно вивезли з України.

Австралія передала Україні скроневу підвіску (може належати до прикрас ямної культурно-історичної спільноти III тис. до н.е.) та наконечник стріли (поширений на давньоруських пам’ятках XII–XIII ст.).

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Зазначається, що ці артефакти були незаконно вивезені з території України та імпортовані до Австралії наприкінці 2023 року.

28 лютого 2025 року Австралія повідомила про готовність повернути Україні археологічні предмети на підставі закону Австралії про охорону рухомої культурної спадщини 1986 року та розпорядження міністра мистецтв Австралії Тоні Берка.

Після прибуття в Україну артефакти будуть передані до державної частини Музейного фонду України. Їх дослідять та введуть в науковий обіг.

“Проблематика незаконного обігу культурних цінностей особливо гостро постала для України через варварські руйнування, загарбання і розграбування, а також незаконні археологічні розкопки, що здійснює РФ”, - наголосили в МКСК.