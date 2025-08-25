Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Нью-йоркський режисер Річард Максвелл відкрив нову Експериментальну сцену в театрі Франка

Ще кілька місяців тому приміщення слугувало виробничим цехом, а зараз воно налаштоване як окремий театральний майданчик.

CultHub
Нью-йоркський режисер Річард Максвелл відкрив нову Експериментальну сцену в театрі Франка
Фото: зі фейсбуку театру Франка

Кілька дні тому театр Франка відкрив нову Експериментальну сцену першою постановкою "Галісія" нью-йоркського драматурга, режисера та художнього керівника New York City Players Річарда Максвелла. Раніше режисер проводив майстер-клас в Києві, після якого були відібрані акторки для майбутньої вистави, також частина акторського складу долучилася через відкритий кастинг.

вистава "Галісія" на експериментальній сцені театру Франка
Фото: з фейсбуку театру Франка
вистава "Галісія" на експериментальній сцені театру Франка

"В «Ґалісії» Максвелл продовжує розповідь як історію родинної катастрофи, досліджуючи, як сім’я дає собі раду після трагедії, що сталася на тлі громадянської війни в Іспанії. Він зосереджується на родині, яка залишається разом після самогубства Адели, розглядаючи вплив трагедії та війни на сім’ю, а також глибинні причини конфлікту",-- пишуть організатори на сайті "Faktura 10".

Фото: з фейсбуку театру Франка

Ця вистава створена в межах проєкту «Фактура 10» за підтримки RIBBON International під кураторством Марти Кузьми.

«"Ґалісія" являє собою варіацію на тему останньої п’єси Фредеріко Гарсії Лорки «Дім Бернарди Альби», яку Річард 2024 року реалізував разом із «New York City Players».

«Ґалісія» продовжує і розвиває п’єсу, завершену Лоркою в 1936 році, за два місяці до його арешту й убивства на початку Громадянської війни в Іспанії. Загибель Лорки провіщала особисті й політичні конфлікти, що призвели до повалення демократично обраного уряду. Лорку принесли в жертву до початку війни, однак у передчутті прийдешніх лих він уже писав про «дуенде» — мінливий і багатоликий засіб агентивності митця; борця, який «руйнує форми, щоб сягнути суті форм»,— пише в описі проєкту кураторка Марта Кузьма.

Також за її словами для неї було великою честю, що попри війну Річард Максвелл погодився приїхати до Києва, аби працювати із акторами.

Фото: з фесйбуку театру Франка

Під час прем'єри був присутній художній керівник театру Євген Нищук, він згадав як лише показував різні частини театру і зокрема виробничий цех, тоді американський режисер відмітив, наскільки це чудовий простір для експерименталньих постановок. А за кілька міісяців він ним став. Річард Максфелл також особисто був присутній виставі. За його словами, він відчув що українське поле зараз ідеальне для творення.

акторський склад та режисер "Галісії" Річард Максвелл
Фото: з фейсбуку театру Франка
акторський склад та режисер "Галісії" Річард Максвелл

Після вистави виконавиця ролі Бернарди ( однієї з голвних ролей в п'єсі) поділилалсь тим, що присвятила цю виставу своєму сину, який зараз на фронті.

 Надалі Експериментальна сцена слугуватиме майданчиком для молодих митців, а також відкриттів нових театрвльних талантів.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
