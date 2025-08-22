Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому поетові-бійцю Максиму Кривцову

Кривцов пішов на війну добровольцем ще у 2014 році.

22 серпня Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України поетові Максиму Кривцову, який загинув на війні.

Текст указу оприлюднили на сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Кривцову Максиму Олександровичу — учаснику бойових дій (посмертно)», - ідеться в документі.