Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому поетові-бійцю Максиму Кривцову

22 серпня Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України поетові Максиму Кривцову, який загинув на війні.
Текст указу оприлюднили на сайті глави держави.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Кривцову Максиму Олександровичу — учаснику бойових дій (посмертно)», - ідеться в документі.
- Кривцов загинув торік у січні.
- Він пішов на війну добровольцем ще у 2014 році. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub.
- Після повномасштабного вторгнення росіян у 2022-му Кривцов повернувся на фронт.
- У грудні 2023-го вийшла перша поетична збірка бійця "Вірші з бійниці". Її визнали однією з найкращих українських книжок року за версією українського PEN, повідомляло «Суспільне».
- Також Кривцов на фронті почав писати роман, який так і залишився незакінченим.
- У лютому 2024 року боєць посмертно став лауреатом літературної премії імені Уласа Самчука.