В Україну з Канади везуть посмертну маску і друкарську машинку Симона Петлюри

З Канади до Києва везуть посмертну маску і друкарську машинку Симона Петлюри. Як відомо, артефакти вже перетнули кордон і очікують на розмитнення.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій. Андрій Наджос під час круглого столу в Укрінформі "105-та річниця Дива над Віслою", присвяченого 105-й річниці битви під Варшавою.

"У нас уже перетнув кордон вантаж дуже важливий. Він прямує до Києва з Канади, і в цьому вантажі міститься друкарська машинка, якою користувався Петлюра… І посмертна маска Петлюри з машинкою вже перетнула кордон. Вона буде скоро на митниці. Ми... хочемо зробити разом з нашим Департаментом захисту культурної спадщини хороший історичний проєкт", — сказав Наджос.

Наджос додав, що це історичний спадок, який був віднайдений у Канаді. Ідеться про приблизно 4 тисячі унікальних предметів.

Він додає, що цей архів створила українська діаспора після втрати Україною державності: емігранти спершу опинилися в Західній Європі, а згодом — у Північній Америці. Саме завдяки їм збереглися рідкісні артефакти.

Перед відправкою посмертної маски і друкарської машинки Петлюри до Канади виїжджали українські фахівці, які провели опис і фіксацію.

Симон Петлюра - український військовий і політичний діяч, який у листопаді 1918 року став Головним отаманом військ і флоту Української Народної Республіки. Він став лідером соціал-демократичної політичної партії, а в травні 1919-го - головою Директорії Української народної республіки. Петлюра відомий низкою реформ, якими він домігся формування армії і протистояння Червоній Армії, що намагалася підпорядкувати собі Україну.

Під час війни з Польщею після поразки Петлюра емігрував. У жовтні 1924 року він оселився в Парижі, де і продовжував виконувати обов'язки голови Директорії УНР і Головного отамана військ і флоту УНР.

У травні 1926 року в Парижі Петлюру вбив Самуїл Шварцбурд. Це вбивство було актом помсти за єврейські погроми.