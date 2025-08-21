Фільм розповідає про подвиги, бойову діяльність та особисте життя пілотів штурмової та винищувальної авіації ЗСУ.

Із 18 вересня виходить у прокат стрічка «ГРІМ серед ясного неба». Її покажуть у мережах кінотеатрів «Планета кіно» та «Київський культурний кластер».

Фільм розповідає про подвиги, бойову діяльність та особисте життя пілотів штурмової та винищувальної авіації ЗСУ.

Головний персонаж стрічки - Герой України, 30-річний полковник, заступник командира бригади штурмовиків СУ-25, Ростислав Лазаренко із позивним «ГРІМ».

Він є найтитулованішим льотчиком і командиром Повітряних сил ЗСУ. Лазаренко одним з перших підняв в небо команду молодих пілотів в день початку повномасштабного вторгнення Росії і до сьогодні продовжує виконувати найскладніші бойові вильоти, аби зберегти якомога більше життів своїх підлеглих. Саме за кількістю цих бойових вильотів Лазаренко майже вдвічі, випереджає світовий рекорд Івана Кожедуба, також українця, тричі героя Другої Світової війни.

Ще один персонаж стрічки - Герой України, відомий пілот-винищувач МІГ-29 Вадим Ворошилов з позивним «Karaya».

Продюсерами фільму «ГРІМ серед ясного неба» є представники Міжнародного продюсерського центру «Фор-пост» Олександр і Олена Дріз, режисер та автор сценарію Володимир Клюєв, режисер-постановник - Іван Ясній.

У стрічці зіграли, крім Ростислава Лазаренка і Вадима Ворошилова, речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат, донька загиблого Героя України Владислава Рикова Мирослава Рикова, племінник Ростислава Лазаренко Артем Давлятов.