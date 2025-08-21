«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаКультура

У вересні вийде у прокат стрічка «ГРІМ серед ясного неба»

Фільм розповідає про подвиги, бойову діяльність та особисте життя пілотів штурмової та винищувальної авіації ЗСУ. 

У вересні вийде у прокат стрічка «ГРІМ серед ясного неба»
кадр із фільму «ГРІМ серед ясного неба»
Фото: скриншот відео

Із 18 вересня виходить у прокат стрічка «ГРІМ серед ясного неба». Її покажуть у мережах кінотеатрів «Планета кіно» та «Київський культурний кластер».

Фільм розповідає про подвиги, бойову діяльність та особисте життя пілотів штурмової та винищувальної авіації ЗСУ.

 

Головний персонаж стрічки - Герой України, 30-річний полковник, заступник командира бригади штурмовиків СУ-25, Ростислав Лазаренко із позивним «ГРІМ».

Він є найтитулованішим льотчиком і командиром Повітряних сил ЗСУ. Лазаренко одним з перших підняв в небо команду молодих пілотів в день початку повномасштабного вторгнення Росії і до сьогодні продовжує виконувати  найскладніші  бойові вильоти, аби зберегти якомога більше життів своїх підлеглих. Саме за кількістю цих бойових вильотів Лазаренко майже вдвічі, випереджає світовий рекорд Івана Кожедуба, також українця, тричі героя Другої Світової війни.

Ще один персонаж стрічки - Герой України, відомий пілот-винищувач МІГ-29 Вадим Ворошилов з позивним «Karaya».

Продюсерами фільму «ГРІМ серед ясного неба» є представники Міжнародного продюсерського центру «Фор-пост» Олександр і Олена Дріз, режисер та автор сценарію Володимир Клюєв, режисер-постановник - Іван Ясній.

У стрічці зіграли, крім Ростислава Лазаренка і Вадима Ворошилова, речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат, донька загиблого Героя України Владислава Рикова Мирослава Рикова, племінник Ростислава Лазаренко Артем Давлятов.

  • Торік продюсер стрічки Олександр Дріз розповідав, що ідея фільму зародилася під час роботи над документальним проєктом «Бойові родини». У попередніх фільмах циклу вже було представлено дві серії про повітряних захисників, одна з яких познайомила глядачів з Лазаренком, що й стало поштовхом до створення окремої картини про нього та його команду.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies