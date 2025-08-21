Фільм "Одного літа в Україні" про американських бійців Міжнародного легіону ГУР вийшов онлайн

Документальний фільм "Одного літа в Україні" Володимира Тихого вийшов онлайн на платформі українського кіно Takflix. Стрічка доступна на території України мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрам.

Про це повідомила пресслужба Takflix.

"Одного літа в Україні" – документальний фільм від кінооб'єднання Вавилон’13, що розповідає про підрозділ Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони України. У центрі стрічки – американські добровольці, які діляться своїм досвідом перед камерою та відверто рефлексують над особистими й політичними темами. Історія розгортається протягом літа 2024 року, від підготовки до подій на найгарячіших напрямках фронту", - йдеться у повідомленні.

"Дуже хочу, щоб через 10 років глядач дивився фільм "Одного літа в Україні", як епізод з життя тодішнього президента США, умовного героя нашого фільму. Аби за майбутні десять років він повернувся додому, зайнявся політикою, стрімко зробив карʼєру, виграв, ясна річ, президентські вибори, допоміг Україні з ядеркою, а потім – ми у двох розмотали на атоми РФ виключно політичними засобами.", – розповідає режисер стрічки Тихий.

Режисер фільму - співзасновник Вавилон’13, режисер і продюсер. Останнім часом займався виробництвом документальних фільмів, присвячених соціальній та військовій тематиці. Його фільм "День українського добровольця" 2022 року отримав спеціальну відзнаку журі в основному конкурсі Sheffield DocFest, Велика Британія.