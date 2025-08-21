19 серпня 1920 року в Медвині Київської області на свято Спаса підняли повстання проти більшовиків. Напередодні до цього містечка на півдні Київщини приїхали представники нової окупаційної “червоної” влади, вимагаючи високого продовольчого податку, мобілізації до Червоної армії, та оголосили боротьбу з “петлюрівщиною”.

На наступний день більшовицьку делегацію повстанці взяли в полон і згодом розстріляли, а опісля поточилися бої – спочатку з загонами більшовиків з сусідніх міст, а згодом – з кінною дивізією Будьонного, яка захопила Медвин, відтіснила повстанців у ліси, а сама почала терор проти місцевого населення. Партизанська війна проти більшовиків точилася на Медвинщині ще до 1922 року.

На згадку про ці події в Медвині відбувся фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” під гаслом “Пам’ять – це зброя”. Його постійне місце проведення – Міністерська (стара музична) школа в Медвині, в якій навчалися і вчителювали учасники повстання, зокрема, його літописець, автор книжки “Горить Медвин” Іван Дубинець.

Почався фестиваль пам’яті зранку 16 серпня з екскурсії “Ключовими місцями Медвинського повстання”, яку провів краєзнавець, один з упорядників книжок “Медвинські скрижалі” (2011), “Медвинське повстання” (2014), “Медвинське повстання у фактах, постатях, спогадах” (2023) Петро Гогуля. Після екскурсії її учасників частували “повстанським кулішем”, який приготувала дослідниця, працівниця Музею історії Богуславщини Ніна Левченко.

На фестивалі виступили музичні гурти “Хорея Козацька”, “Вільце”, бандуристи Василь Живосил Лютий, Тарас Компаніченко, Святослав Силенко. Взяли участь у музичній програмі і місцеві артисти – хор “Розкопанчаночка” з м. Богуслав, ансамбль “Мереживо” з с. Бране Поле, родинне тріо Таміли, Яни і Ольги Салат та тріо у складі Любові Фесенко, Василя Гогулі, Михайла Шевченка з Медвина.

Фото: Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання”

Фото: Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання”

Фото: Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання”

Під час благодійного ярмарку та майстер-класів, на фотозонах та інтерактивних локаціях волонтери і майстри зібрали понад 63 тис. гривень на військові потреби підрозділів земляків, які боронять Україну від російських окупантів, а також на матеріали для маскувальних сіток.

Фото: Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання”

Фото: Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання”

Фото: Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання”

На літературній сцені пролунали в авторському виконанні вірші Василя Василенка, Миколи Василенка, Валентини Салати, Любові Криворучко.

Також на фестивалі відбулась виставка “Медвинський авторський живопис середини ХХ – початку ХХІ століть”.

“На виставці представлено оригінали і копії самобутніх картин і неповторного живопису. Деякі з експонованих картин взято з родинних колекцій, деякі полотна виявлено на сміттєзвалищі і, на щастя, врятовано. Картини, які прикрашали бідний повоєнний побут селянської хати, художники малювали на замовлення, дарували або писали для себе”, - розповіла кураторка виставки, голова оргкомітету фестивалю Марина Гогуля.

Також на фестивалі були просвітницькі локації – Інтерактивна мапа місць Медвинського повстання, фотозона з традиційним одягом, реконструйованим ГО “Навколо нас. Ua”, локація Української Народної Республіки. Презентували й нові видання освітньої ініціативи “Медвин. Повстання” – нову едицію книжки “Горить Медвин” Івана Дубинця та “Богуславський замок” Бориса Левченка.

Фото: Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання”

Фото: Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” Фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання”

На сцені фестивалю оголосили переможців V Літературного конкурсу імені Івана Дубинця – ними стала медвинка Софія Котляр, Оксана Проценко з с. Пісківка на Київщині та Іванна Чижевич з с. Поромів на Волині.

А наступного дня у просторі “Місце сили” в Медвині відбувся показ документального фільму “Медвинське повстання”, знятого 2019 року Наталією і Віктором Горянськими.

Традиційно фестиваль пам’яті “Медвин. Повстання” проводять у третю суботу серпня, тож наступного року він має відбутися 15 серпня.