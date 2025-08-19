Ірландія представить на «Оскарі-2026» україномовний фільм "Sanatorium"

Ірландська кіно- та телеакадемія (IFTA) оголосила, що цьогоріч Ірландію на «Оскарі» в категорії «Міжнародний ігровий фільм» представлятиме україномовна стрічка "Sanatorium". Фільм створено ірландським режисером Ґаром О’Рурком у співпраці з українською компанією 2332 Films.

Світова прем’єра "Sanatorium" відбулася навесні 2025 року в Копенгагені на фестивалі CPH:DOX, після чого фільм було показано на престижних майданчиках у Швейцарії, Единбурзі, Мельбурні та на фестивалі DocuDays UA. У липні стрічка отримала нагороду за «Найкращий ірландський документальний повнометражний фільм» на фестивалі Galway Film Fleadh.

Документальний фільм переносить глядача до Куяльницького санаторію поблизу Одеси — будівлі 1970-х років, де попри війну триває звичне життя. Відвідувачі й персонал шукають любов, зцілення та відпочинок, а головною «зіркою» санаторію залишаються легендарні чорні грязі, яким приписують лікувальні властивості.

Фото: Irish Film&Television Academy

Генеральна директорка IFTA Ейн Моріарті зазначила: «IFTA із радістю оголошує, що "Sanatorium" представлятиме Ірландію категорії “Міжнародний ігровий фільм” на майбутніх “Оскарах”. Це надзвичайно захоплива й водночас стримано потужна стрічка, з яскравими та візуально вражаючими образами і барвистими реальними героями, які знаходять втечу від реальності в межах незвичного оздоровчого центру в Україні. Дуже надихає бачити, як ірландський режисер і творча команда співпрацюють з українськими колегами, аби зафіксувати ці моменти часу, які, без сумніву, відгукнуться у серцях глядачів по всьому світу».

А сценарист і режисер стрічки Ґар О’Рурк додав: «Мати честь представляти Ірландію на найбільшій світовій кінематографічній арені — неймовірний привілей, і я щиро вдячний IFTA та всім, хто пройшов цей шлях разом із нами. Від прем’єри "Sanatorium" на початку цього року міжнародні відгуки були приголомшливими. Цей фільм прагнув показати силу зцілення, стійкість спільноти та, понад усе, силу українського духу в часи тяжких випробувань. Усе це було б неможливим без виняткової відданості нашої української знімальної групи та копродюсерів із 2332 Films, а також продюсерів Venom Films і безцінної підтримки Screen Ireland та багатьох інших партнерів».

Продюсери Ендрю Фрідман, Кен Вардроп і Саманта Корр також відмітили стійкість та відвагу Куяльницького санаторію у повномашстабній війні: «Для нас велика честь, що "Sanatorium" обрали офіційною ірландською заявкою на “Міжнародний ігровий фільм”. Це величезне визнання відданості Ґара О’Рурка, Джона Мерфі та всіх, хто допоміг втілити цю історію на екрані. Понад усе, це вшанування стійкої спільноти Куяльницького санаторію під Одесою — де навіть у тіні війни люди знаходять час, аби зцілитися, сміятися й проявляти неймовірну людяність.Найглибшу подяку ми висловлюємо нашим українським колегам і команді — Денису Мельнику, Сергію Солодку та всім, чия мужність і творчість подарували цьому фільму життя. У рік, позначений війною, вони нагадують нам, чому кіно важливе — щоб свідчити, пробуджувати емпатію й показувати нашу спільну людяність. Також хочемо подякувати нашим партнерам, особливо Screen Ireland, за підтримку протягом усього шляху, а також IFTA за цю велику честь. Ми присвячуємо цю подію працівникам, гостям і людям Куяльника, які подарували нам свої історії та свої серця»

Стрічка створена продюсерами Кеном Вардроп та Ендрю Фрідманом (Venom Films) у партнерстві з Screen Ireland, BBC Storyville, MetFilm Sales, France TV та Creative Europe. Українським оператором-постановником виступив Денис Мельник, а монтаж здійснив Джон Мерфі, відомий роботою над An Cailín Ciúin.

В ірландський прокат "Sanatorium" вийде 5 вересня цього року.