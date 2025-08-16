Театр Франка готує світову прем’єру вистави «Ґалісія» Річарда Максвелла

Фото: Театр Франка

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка оголосив світову прем’єру п’єси «Ґалісія», яку написав та поставив американський режисер Річард Максвелл.

«Ґалісія» є продовженням п’єси Федеріко Гарсія Лорки «Дім Бернарди Альби» (1936) – трагедії, дія якої розгортається в маленькому іспанському селі. Лорка досліджує любов, родинні зв’язки та способи, якими чоловіки контролюють життя жінок. Бернарда Альба збирається видати старшу доньку Анґустіас заміж за Пепе Ель Романо, хоча той має таємний роман з Аделою, наймолодшою донькою Бернарди. Постановка Лорчиної п’єси, здійснена Максвеллом 2024 року в Нью-Йорку, закінчується трагічно – Адела, вважаючи, що Пепе застрелила її мати, накладає на себе руки.

В «Ґалісії» Максвелл продовжує розповідь як історію родинної катастрофи, досліджуючи, як сім’я дає собі раду після трагедії, що сталася на тлі громадянської війни в Іспанії. Він зосереджується на родині, яка залишається разом після самогубства Адели, розглядаючи вплив трагедії та війни на сім’ю, а також глибинні причини конфлікту.

«Ґалісія» йтиме українською мовою та з українським акторським складом, відібраним як із майстер-класу Максвелла «Театр для початківців», що відбувся в березні 2025 року в Театрі Франка, так і через «вуличний кастинг» у співпраці з творчою студією Baby Prod (Річард Максвелл часто працює з людьми без акторського досвіду).

Постановка створена на замовлення «Фактури 10», ключової ініціативи «Ribbon International» під кураторством Марти Кузьми, художньої керівниці та головної кураторки «Фактури 10». Серед проєктів «Фактури 10», зокрема, виставка «Коло невимовного», яка триває у Jam Factory Art Center та інсталяція Ай Вейвея, яка відкриється в оновленому експозиційному павільйоні №13 на ВДНГ 14 вересня.

П’єса «Ґалісія» відкриє нову Експериментальну сцену у просторі Театру Франка. Сценографією та освітленням займалась київська архітектурна студія «ФОРМА», яка раніше працювала над реконструкцією Театра Франка.

Вечірні вистави триватимуть з п’ятниці, 22 серпня, до понеділка, 25 серпня, початок о 19:30; посадка глядачів у залі о 19:15. Вхід вільний за реєстрацією.

Фото: faktura10 Річард Максвелл

Про Річарда Максвелла: