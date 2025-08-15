Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаКультура

На фестивалі Bouquet Kyiv Stage вперше за 100 років виконали твір модерніста Павла Сениці

Першу симфонію Павла Сениці заборонили в СРСР, називаючи його контрреволюціонером. 

На фестивалі Bouquet Kyiv Stage вперше за 100 років виконали твір модерніста Павла Сениці
Фото: з вікіпедії

В рамках мистецького фестивалю Bouquet Kyiv Stage, що триває цими днями в Софії Київській вперше за 100 років виконали симфонію №1 Павла Сениці

Твір звучав в програмі "Звільнена музика України"— це довготривалий дослідницько-культурний проєкт, який поєднує аналітичну роботу, творчу інтерпретацію та публічну презентацію. Його метою є повернення до публічного простору музичної спадщини українських композиторів репресованих тоталітарними режимами. 

Симфонія є одним із перших великих творів, написаних композитором. Сениця створив його ще будучи студентом. Він запропонував власне бачення української професійної музики: не сліпо слідувати загальноєвропейським штампам, а вносити своє самобутнє звучання, національні мотиви. 

виконання симфонії №1 Павла Сениці на фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2025
Фото: Катерина Гладка
виконання симфонії №1 Павла Сениці на фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2025

У 1923 перед виконанням його симфонії №2 "Де-не-де тополі" в композитора відбувся конфлікт із тодішній інспектором Головполітосвіти Пилипом Козицьким. Зрештою твір Сениці таки виконали, але без першої частини, що він сприйняв як акт вандалізму. А далі в політичних колах Сениця був затаврований і його твори заборонили виконувати та видавати на десятиліття.

Вперше за століття мовчання його симфонію №1 виконали в перший день фестивалю Bouquet Kyiv Stage на території Софії Київської музиканти Liatoshynskyi Capella Orchestra. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies