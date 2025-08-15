На фестивалі Bouquet Kyiv Stage вперше за 100 років виконали твір модерніста Павла Сениці

В рамках мистецького фестивалю Bouquet Kyiv Stage, що триває цими днями в Софії Київській вперше за 100 років виконали симфонію №1 Павла Сениці.

Твір звучав в програмі "Звільнена музика України"— це довготривалий дослідницько-культурний проєкт, який поєднує аналітичну роботу, творчу інтерпретацію та публічну презентацію. Його метою є повернення до публічного простору музичної спадщини українських композиторів репресованих тоталітарними режимами.

Симфонія є одним із перших великих творів, написаних композитором. Сениця створив його ще будучи студентом. Він запропонував власне бачення української професійної музики: не сліпо слідувати загальноєвропейським штампам, а вносити своє самобутнє звучання, національні мотиви.

Фото: Катерина Гладка виконання симфонії №1 Павла Сениці на фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2025

У 1923 перед виконанням його симфонії №2 "Де-не-де тополі" в композитора відбувся конфлікт із тодішній інспектором Головполітосвіти Пилипом Козицьким. Зрештою твір Сениці таки виконали, але без першої частини, що він сприйняв як акт вандалізму. А далі в політичних колах Сениця був затаврований і його твори заборонили виконувати та видавати на десятиліття.

Вперше за століття мовчання його симфонію №1 виконали в перший день фестивалю Bouquet Kyiv Stage на території Софії Київської музиканти Liatoshynskyi Capella Orchestra.