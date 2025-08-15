Протягом 14-17 серпня відбудуться зустрічі та спільні мистецькі активності з авторами/авторками з Польщі та України.

В Перемишлі стартував польсько-український літературний фестиваль “Місто з рікою”. Як пишуть організатори, “новий фестиваль на літературній мапі Польщі. Він виник із потреби створити в Перемишлі — прикордонному місті — простір для діалогу та розповідей про цей край світу”.

Фестивальне містечко простягнеться по обидва боки Сяну — річки, яка досі частіше розділяла, ніж об’єднувала. Організатори хочуть змінити цю перспективу та зустрічаються в польсько-укранському діалозі в місті, яке повернуте до Сяну.

Гасло першого видання: край / зіткнення / перехід

Учасники та учасниці говорять про кордони геогргафічні, символічні та ставлять питання про кризи та спільне майбутнє. В програмі зустрічі з авторами з Польщі та України, а також перформативне мистецтво, ранкова йога над Сяном, кава з письменницями, велосипедні екскурсії Перемишлем, міські прогулянки з оповіддю, зона для дітей і родин, фестивальна читальня — простір для діалогу та обміну думками

Фото: афіша організаторів

“Ми створюємо цей фестиваль як перемишлянки й перемишляни за вибором, а також союзники з усієї Польщі та України — з потреби говорити, з прагнення розвитку, з відваги й автентичності”, — кажуть орагнізатори фестивалю.

Фестиваль триватиме з 14 по 17 серпня біля річки Сян.

Подія реалізується в рамках проєкту «Місто, річка, дім — Простори літератури в Перемишлі». Фінансовано за підтримки Міністерства культури та національної спадщини з Фонду сприяння культурі — державного цільового фонду.