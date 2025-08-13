З України до Казахстану намагалися незаконно вивезти реліквії домонгольського періоду Київської Русі

Київська митниця вилучила натільні хрести XI-XIII століття, які намагалися незаконним чином переслати поштою до Казахстану. Цінні знахідки повернули до Львівського історичного музею за відповідним рішенням суду.Про це повідомляє Львівська обласна рада на сайті.

Хрестики двобічні, декоровані емаллю та належать до автентичних зразків християнської металопластики Русі. Виробництво таких хрестиків було налагоджене у Києві, починаючи з кінця ХІ ст., найбільшого розквіту досягло у ХІІ столітті.

«Археологічні знахідки намагалися незаконно переслати у міжнародному поштовому відправленні з Дніпра до Казахстану. Предмети археології не підлягають продажу, колекціонуванню приватними особами, а також вивезенню за межі України. Відтак Київська митниця вилучила заборонені до пересилання предмети», – повідомили у митниці.

Це вже не перша спроба вивезти цінні артефакти з території України. Раніше київська митниця зафіксувала спробу вивезти цінну прикрасу, намистини якої датуються I-XII століттями до Німеччини.