Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаКультура

З України до Казахстану намагалися незаконно вивезти реліквії домонгольського періоду Київської Русі

Невідомі намагалися переслати реліквії до Казахстану поштою. 

CultHub
З України до Казахстану намагалися незаконно вивезти реліквії домонгольського періоду Київської Русі
вилучені митницею артефакти
Фото: з сайту Львівської обласної ради

Київська митниця вилучила натільні хрести XI-XIII століття, які намагалися незаконним чином переслати поштою до Казахстану. Цінні знахідки повернули до Львівського історичного музею за відповідним рішенням суду.Про це повідомляє Львівська обласна рада на сайті.

Хрестики двобічні, декоровані емаллю та належать до автентичних зразків християнської металопластики Русі. Виробництво таких хрестиків було налагоджене у Києві, починаючи з кінця ХІ ст., найбільшого розквіту досягло у ХІІ столітті.

«Археологічні знахідки намагалися незаконно переслати у міжнародному поштовому відправленні з Дніпра до Казахстану. Предмети археології не підлягають продажу, колекціонуванню приватними особами, а також вивезенню за межі України. Відтак Київська митниця вилучила заборонені до пересилання предмети», – повідомили у митниці.

Це вже не перша спроба вивезти цінні артефакти з території України. Раніше київська митниця зафіксувала спробу вивезти цінну прикрасу, намистини якої датуються I-XII століттями до Німеччини.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies