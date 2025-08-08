Фестиваль “Медвин. Повстання” оприлюднив програму на 16 серпня

Організатори фестивалю “Медвин. Повстання” оприлюднили програму основної сцени на 16 серпня.
О 14:00 почне роботу благодійний ярмарок на військові потреби, майстер-класи, дитяча галявина, фотозона у стилі УНР та етностилі.
14:30 - урочисте відкриття фестивалю та оголошення переможців V Літературного конкурсу імені Івана Дубинця.
Пісні Медвина (Любов Фесенко, Василь Гогуля, Михайло Шевченко; Таміла, Яна, Ольга Салати).
Літературні читання.
15:30 - Хор “Розкопанчаночка” (Богуслав).
Ансамбль “Мереживо” (Бране Поле).
Літературні читання.
16:30 - бандурист і бард Василь Живосил Лютий (Київ).
Фольклорний гурт Вільце / Viltse.
Святослав Силенко.
Літературні читання.
18:00 - Хорея Козацька - Chorea Kozacky.
Втім, наголошують організатори, у програмі можливі зміни.
Фестиваль традиційно відбудеться у Міністерській (старій музичній) школі, вул. Зарічок, с. Медвин, Білоцерківський район, Київська область.
* * *
Мапа укриттів та захисних споруд:
та на головній сторінці сайту Медвинської громади:
https://medvyn-gromada.gov.ua/
