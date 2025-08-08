Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Фестиваль “Медвин. Повстання” оприлюднив програму на 16 серпня

Фестиваль почнеться о 14:00 і триватиме до 20:00.

Фестиваль “Медвин. Повстання” оприлюднив програму на 16 серпня
Фото: Фестиваль “Медвин. Повстання”

Організатори фестивалю “Медвин. Повстання” оприлюднили програму основної сцени на 16 серпня. 

О 14:00 почне роботу благодійний ярмарок на військові потреби, майстер-класи, дитяча галявина, фотозона у стилі УНР та етностилі.

14:30 - урочисте відкриття фестивалю та оголошення переможців V Літературного конкурсу імені Івана Дубинця.

Пісні Медвина (Любов Фесенко, Василь Гогуля, Михайло Шевченко; Таміла, Яна, Ольга Салати).

Літературні читання.

15:30 - Хор “Розкопанчаночка” (Богуслав).

Ансамбль “Мереживо” (Бране Поле).

Літературні читання.

16:30 - бандурист і бард Василь Живосил Лютий (Київ). 

Фольклорний гурт Вільце / Viltse.

Святослав Силенко.

Літературні читання.

18:00 - Хорея Козацька - Chorea Kozacky.

Втім, наголошують організатори, у програмі можливі зміни.

Фестиваль традиційно відбудеться у Міністерській (старій музичній) школі, вул. Зарічок, с. Медвин, Білоцерківський район, Київська область.

* * *

Мапа укриттів та захисних споруд:

https://is.gd/tD9Yrs

та на головній сторінці сайту Медвинської громади:

https://medvyn-gromada.gov.ua/

Більше про фестиваль “Медвин. Повстання” у матеріалі LB.ua “Волелюбний Медвин. Як відзначають річницю антибільшовицького повстання”.
