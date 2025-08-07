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Венеційський кінофестиваль зазнав хакерської атаки

Викрадено особисті дані учасників та акредитованих журналістів.

Венеційський кінофестиваль зазнав хакерської атаки
Фото: Biennale

Організатори Венеційського кінофестивалю оприлюднили заяву щодо хакерської атаки, здійсненої на інформаційні системи заходу.

Як пише Hollywood Reporter, зловмисникам вдалося отримати особисту інформацію акредитованих осіб, включно з представниками преси. Кіберзлочинці викрали імена, e-mail, номери телефонів, поштові адреси та у деяких випадках навіть податкові дані.

За словами організаторів, злам серверної інфраструктури стався ще 7 липня. Спеціалісти з кібербезпеки "швидко втрутились, ізолювавши атаковані системи та вживши додаткових заходів безпеки". Про інцидент повідомили правоохоронцям. 

Венеційський кінофестиваль вважається найстаршим подібним заходом у світі, ведучи відлік своєї історії з 1932 року. Цьогоріч конкурсна програма демонструватиметься з 27 серпня до 9 вересня. 

  
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