16 серпня на території Софії Київської відбувся фешн-перформанс дизайнера Федора Возіанова під назвою «Порізи та шрами». Показ, що пройшов у живому музичному супроводі, став частиною перформативної програми фестивалю Bouquet Kyiv Stage , який об’єднує музику, візуальне мистецтво, кіно, театр, екскурсії та дискусійну програму. Цьогоріч тема фестивалю — «Серце Європи б’ється в Україні».

Vozianov — бренд, що досліджує моду і дизайн засобами максимальної лаконічності й універсальності. У 1998 році його заснував дизайнер Федір Возіанов. Один з напрямків його роботи — це перетворення одягу в об'єкт дизайну, що поєднує функціональність з візуальним і конструктивним смисловим навантаженням.

Фото: Зоряна Стельмах Федір Возіанов

На створення проєкту «Порізи та шрами» (Cuts & Scars) Федора Возіанова надихнула творчість Лучо Фонтана — італійського художника і скульптора, який постійно експериментував з матеріалами й формами. Його найвідомішими роботами, які принесли всесвітнє визнання, були «картини» з порізами і дірами на полотні, шкірі, міді, алюмінії. Цей метод роботи він почав застосовувати в 1949 році.

«Цікаво, що те, що для виходу у третій вимір необхідно розрізати тканину, кожен кравець знав задовго до перших експериментів Фонтана, — пояснюють організатори перформансу. — Будь-яка сукня — це сума порізів і шрамів, і лише тканина знає, наскільки болючим є процес виходу за межі двовимірності».

Фото: Зоряна Стельмах

За задумом, перформанс «Порізи та шрами» резонує із сьогоденням, «оскільки як метафорично, так і буквально вся наша країна сьогодні — це порізи, які, перетворюючись у шрами, виводять нас у новий вимір буття».

«Колекція Cuts & Scarves схрещує мистецтво та моду, — пояснює Федір Возіанов, — і візуалізує аксіому, яку відчув на собі майже кожен українець: порізи та шрами є не тільки умовою, але й базовим елементом будь-якої довершеності».

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах