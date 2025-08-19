Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Берліні відкрилася виставка українського художника про відчуття дому

Рботи Володимира Буднікова створені під час резиденції, яку заснувала мисткиня Влада Ралко

У Берліні відкрилася виставка українського художника про відчуття дому
Фото: Влада Ралко

У берлінській галереї Alles Moglische презентували нову виставку українського художника Володимира Буднікова “Форма присутності”. До експозиції увійшли роботи з серій “Час війни” та “Глобус”, створені митцем під час резиденції a_brüke.

Центральною темою виставки стали роздуми про дім, крихкість рівноваги та значення наукового прогресу. Експозиція побудована у вигляді двошарової інсталяції. Нижній шар, своєрідне «тло», складається з робіт на синтетичному полотні з серії «Глобус» (2023), що демонструються в Берліні вперше. На передньому плані розташовано низку графічних аркушів із серії «Час війни» (2022 – 2023).

“Ви бачите лінії моїх переміщень і точки моїх зупинок. Утім, усе гуртом утворює просте і водночас складне для пояснення розуміння дому як точки опори та місця, де я жив і живу насправді”, — зазначає Будніков.

За словами співвласника галереї Еріка Павліцкого, простір Alles Moglische створений як відкрите місце для спілкування та взаємодії: “Наша галерея — це публічний простір, який збирає не лише професіоналів мистецтва, а й людей, які приходять просто із цікавості. Наша мета — робити розмову про мистецтво відкритою та доступною, щоб кожен міг відчути себе частиною діалогу. І для нас це ще одна можливість говорити про Україну”.

Резиденція a_brüke, заснована Владою Ралко та Володимиром Будніковим після повномаштабного російського вторгнення, стала майданчиком для мистецького діалогу та осмислення життя в умовах війни. Тут митці не лише працюють над власними проєктами, а й ініціюють групові виставки та діалоги із німецькими художниками. Проєкт здійснюється у співпраці з мистецьким об’єднанням «Червоне Чорне». Виставка триватиме з 16 серпня по 21 вересня 2015.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
