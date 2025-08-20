Відень наступного року втретє прийме Євробачення

Відень стане містом-господарем пісенного конкурсу Євробачення-2026. Про це йдеться на сайті музичного конкрусу.

Австрійська столиця прийматиме конкурс вже втретє, перед цим Євробачення там проводили у 1967 та 2015 роках, після перших двох перемог країни на конкурсі.

Грандфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться в суботу, 16 травня, у Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії. Півфінали відбудуться раніше того ж тижня, у вівторок, 12 травня, та четвер, 14 травня.

Відень ділить 4-те місце з Копенгагеном, Мальме та Стокгольмом у рейтингу міст, які найчастіше брали на себе обов'язки міста-організатора Євробачення. Лише Дублін, Лондон та Люксембург приймали більше конкурсів.

Австрійська телекомпанія ORF проведе конкурс наступного року після перемоги Йоганнеса Піча (JJ) у швейцарському Базелі 17 травня з піснею “Wasted Love”.

Зазначимо, український гурт Ziferblat посів дев'яту сходинку, маючи однакову кількість балів з Албанією - 218. Журі оцінили пісню Birds of Pray лише 60 балами, проте глядачі дали нашим музикантам 158.