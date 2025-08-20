Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаКультура

Відень наступного року втретє прийме Євробачення

Грандфінал 70-го пісенного конкурсу відбудеться 16 травня.

Відень наступного року втретє прийме Євробачення
69-й переможець пісенного конкурсу Євробачення з Австрії JJ
Фото: EPA/UPG

Відень стане містом-господарем пісенного конкурсу Євробачення-2026. Про це йдеться на сайті музичного конкрусу.

Австрійська столиця прийматиме конкурс вже втретє, перед цим Євробачення там проводили у 1967 та 2015 роках, після перших двох перемог країни на конкурсі.

Грандфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться в суботу, 16 травня, у Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії. Півфінали відбудуться раніше того ж тижня, у вівторок, 12 травня, та четвер, 14 травня.

Відень ділить 4-те місце з Копенгагеном, Мальме та Стокгольмом у рейтингу міст, які найчастіше брали на себе обов'язки міста-організатора Євробачення. Лише Дублін, Лондон та Люксембург приймали більше конкурсів.

Австрійська телекомпанія ORF проведе конкурс наступного року після перемоги Йоганнеса Піча (JJ) у швейцарському Базелі 17 травня з піснею “Wasted Love”.

Зазначимо, український гурт Ziferblat посів дев'яту сходинку, маючи однакову кількість балів з Албанією - 218. Журі оцінили пісню Birds of Pray лише 60 балами, проте глядачі дали нашим музикантам 158.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies