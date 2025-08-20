Британсько-український виставковий проєкт “Flowers from the Frontline”("Квіти з передової") об’єднав британську ювелірку Фібі Волш, українську художницю Ольгу Морозову та дослідника й співробітника Лондонського Музею Саду Філіпа Нормана, який уже понад 40 років присвячує себе садівництву. Мета проєкту — розповісти про війну в Україні мовою пам’яті та символу — через квіти. Презентація відбулася в рамках мистецького фестивалю Bouquet Kyiv Stage у Софії Київській.

Війна в Україні, окрім свого руйнівного й кривавого сліду, пробуджує в людях емпатію. А скоріше, робить її видимішою — в таких обставинах особливо помітно, як людяність стирає кордони та зайві ускладнення.

Емпатія ювелірки Фібі Волш

Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, британська ювелірка Фібі Волш, яка працює з природними матеріалами, не могла просто залишатися осторонь. Вона шукала спосіб допомогти Україні.

Фібі Волш

В архіві Лондонського Музею Саду Фібі побачила листи британського солдата Джорджа Марра, який під час Першої світової війни писав своїй коханій та вкладав у листи польові квіти з місць боїв. Ці гербарії розповідали з одного боку дуже особисту історію любові, а з іншого — історію війни й віри. Попри руйнування й смерть, квіти асоціюються з відродженням і торжеством життя. У музеї також зберігалися гербарії Джейн Ліндсі, дівчини, яка у 1956 році збирала квіти на місцях бомбардувань Лондона часів Другої світової. Її вразило, як руїни, де загинули сотні людей, уже через кілька років заросли травами й квітами.

Ці історії надихнули Фібі створити мініатюрні книжечки з пресованими квітами, зібраними на новій лінії фронту — у Києві. Так виникла ідея поєднати мистецтво, природу та пам’ять, зробивши квіти символом переживання й надії.

Мініатюрні книжечки з пресованими квітами, зібраними на лінії фронту.

Волш, яка товаришувала з багаторічним співробітником Музею Саду Філіпом Норманом, вирішила створити колекцію прикрас “Letters To Kyiv” — присвяту місту та його боротьбі.

У березні 2022-го вона почала шукати київських художників, активних у соцмережах, і саме так познайомилася з киянкою Ольгою Морозовою. На той час Ольга залишалася у Києві разом із мамою та двома синами-підлітками й працювала над новою серією картин:“Я одразу відчула споріднену душу, хоча ми жодного разу не бачилися наживо. Ми лише листувалися”, — розповідає художниця.Київська художниця першою погодилася зібрати квіти з парку на Лівому березі Дніпра у Києві та переслати їх Фібі. Вони стали основою книжечок і символом трансформації простору — від місця відпочинку до лінії оборони власного міста.

Згодом проєкт розширився, включивши живописні роботи Ольги які фіксували зміни навколишнього світу. До ініціативи приєдналося багато людей, які допомагали з матеріалами, логістикою та ідеями, і так “Flowers From The Frontline” перетворився на візуальний архів часу.

Ольга Морозова під час презентації

“Фібі спочатку запитала, чи потрібні нам їжа, одяг або щось інше, а вже потім ми почали говорити про квіти та співпрацю”, — згадує Ольга Морозова.

Завдяки проєкту до процесу долучилися молодь, художники й військові. Філіп Норман приїхав до України особисто, привізши букет від прем’єр-міністра Великої Британії як подарунок і жест солідарності. Згодом і цей букет перетворили на гербарій, зробивши його частиною експозиції.

Bouquet Kyiv Stage та культурна дипломатія

З 14 по 17 серпня на території Софії Київської традиційно відбувався мистецький фестиваль Bouquet Kyiv Stage, який став ідеальним майданчиком для презентації проєкту.

Фото: Зоряна Стельмах Під час презентації проєкту 'Квіти з передової' в Києві.

Символічно, що фестиваль із такою назвою не міг обійтися без квітів війни. У Будинку митрополита представили: прикраси та книжечки з сушеними квітами Фібі Волш; гербарії з передової в Україні та копії гербаріїв часів Першої та Другої світової з колекції Лондонського Музею Саду, які привіз Філіп Норман, а також три цикли живопису Ольги Морозової:«Укріплення міста»— реалістичні полотна з фортифікаціями, що з’явилися в київських парках у перші місяці вторгнення, доповнені текстами часів Київської Русі; “Flowers of War / Flowers of Hope” — роботи, створені з використанням висушених квітів; “Forest Stained Glass” — яскраві полотна-“вітражі”, символ втечі у світ краси й фантазії.

Квіти, які живуть і водночас стають гербаріями, дають глядачеві нове відчуття часу, пам’яті та тимчасовості. Це проєкт про сили життя серед руйнувань.“Flowers from the Frontline” уже був представлений у кількох країнах: окрім Лондонського Музею Саду, у Нью-Йорку в Palo Gallery, в британській Bedales Memorial Library у 2023–2024, а тепер і в Києві на Bouquet Kyiv Stage.

Ольга Морозова під час презентації

Проєкт 'Квіти з передової' в Києві.

Колекція прикрас Фібі Волш 'Letters To Kyiv'

Проєкт 'Квіти з передової' в Києві.

Проєкт 'Квіти з передової' в Києві.