Емпатія ювелірки Фібі Волш
Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, британська ювелірка Фібі Волш, яка працює з природними матеріалами, не могла просто залишатися осторонь. Вона шукала спосіб допомогти Україні.
В архіві Лондонського Музею Саду Фібі побачила листи британського солдата Джорджа Марра, який під час Першої світової війни писав своїй коханій та вкладав у листи польові квіти з місць боїв. Ці гербарії розповідали з одного боку дуже особисту історію любові, а з іншого — історію війни й віри. Попри руйнування й смерть, квіти асоціюються з відродженням і торжеством життя. У музеї також зберігалися гербарії Джейн Ліндсі, дівчини, яка у 1956 році збирала квіти на місцях бомбардувань Лондона часів Другої світової. Її вразило, як руїни, де загинули сотні людей, уже через кілька років заросли травами й квітами.
Ці історії надихнули Фібі створити мініатюрні книжечки з пресованими квітами, зібраними на новій лінії фронту — у Києві. Так виникла ідея поєднати мистецтво, природу та пам’ять, зробивши квіти символом переживання й надії.
Волш, яка товаришувала з багаторічним співробітником Музею Саду Філіпом Норманом, вирішила створити колекцію прикрас “Letters To Kyiv” — присвяту місту та його боротьбі.
У березні 2022-го вона почала шукати київських художників, активних у соцмережах, і саме так познайомилася з киянкою Ольгою Морозовою. На той час Ольга залишалася у Києві разом із мамою та двома синами-підлітками й працювала над новою серією картин:“Я одразу відчула споріднену душу, хоча ми жодного разу не бачилися наживо. Ми лише листувалися”, — розповідає художниця.Київська художниця першою погодилася зібрати квіти з парку на Лівому березі Дніпра у Києві та переслати їх Фібі. Вони стали основою книжечок і символом трансформації простору — від місця відпочинку до лінії оборони власного міста.
Згодом проєкт розширився, включивши живописні роботи Ольги які фіксували зміни навколишнього світу. До ініціативи приєдналося багато людей, які допомагали з матеріалами, логістикою та ідеями, і так “Flowers From The Frontline” перетворився на візуальний архів часу.
“Фібі спочатку запитала, чи потрібні нам їжа, одяг або щось інше, а вже потім ми почали говорити про квіти та співпрацю”, — згадує Ольга Морозова.
Завдяки проєкту до процесу долучилися молодь, художники й військові. Філіп Норман приїхав до України особисто, привізши букет від прем’єр-міністра Великої Британії як подарунок і жест солідарності. Згодом і цей букет перетворили на гербарій, зробивши його частиною експозиції.
Bouquet Kyiv Stage та культурна дипломатія
З 14 по 17 серпня на території Софії Київської традиційно відбувався мистецький фестиваль Bouquet Kyiv Stage, який став ідеальним майданчиком для презентації проєкту.
Символічно, що фестиваль із такою назвою не міг обійтися без квітів війни. У Будинку митрополита представили: прикраси та книжечки з сушеними квітами Фібі Волш; гербарії з передової в Україні та копії гербаріїв часів Першої та Другої світової з колекції Лондонського Музею Саду, які привіз Філіп Норман, а також три цикли живопису Ольги Морозової:«Укріплення міста»— реалістичні полотна з фортифікаціями, що з’явилися в київських парках у перші місяці вторгнення, доповнені текстами часів Київської Русі; “Flowers of War / Flowers of Hope” — роботи, створені з використанням висушених квітів; “Forest Stained Glass” — яскраві полотна-“вітражі”, символ втечі у світ краси й фантазії.
Квіти, які живуть і водночас стають гербаріями, дають глядачеві нове відчуття часу, пам’яті та тимчасовості. Це проєкт про сили життя серед руйнувань.“Flowers from the Frontline” уже був представлений у кількох країнах: окрім Лондонського Музею Саду, у Нью-Йорку в Palo Gallery, в британській Bedales Memorial Library у 2023–2024, а тепер і в Києві на Bouquet Kyiv Stage.