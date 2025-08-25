З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Стабілізація під Добропіллям
ГоловнаКультура

​Театр Заньковецької скасував покази мюзиклу "Кулі над Бродвеєм" через виступ Вуді Аллена у Москві

"Ми засуджуємо участь американського режисера в московському міжнародному тижні кіно".

​Театр Заньковецької скасував покази мюзиклу "Кулі над Бродвеєм" через виступ Вуді Аллена у Москві
Фото: nymag.com

У Національному театрі імені Марії Заньковецької у Львові скасували покази мюзиклу "Кулі над Бродвеєм" 28 та 29 серпня, що був створений на основі сценарію однойменного фільму Вуді Аллена

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці театру.

Причиною стала участь американського режисера у Московському міжнародному тижні кіно. 

"Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена у московському міжнародному тижні кіно. Мюзикл “Кулі над Бродвеєм” створений на основі сценарію його однойменного фільму, проте не є повністю оригінальним твором, а адаптацією для сцени Бродвею, здійсненою групою авторів і постановників. Однак ми прийняли рішення поки не виконувати мюзикл, не отримавши коментар від правовласників", – йдеться в повідомленні. 

Що передувало

Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у сесії "Легенди світового кінематографа" 24 серпня у рамках Московського міжнародного тижня кіно. 89-річний Аллен виступав онлайн по відеозв'язку. Зустріч із ним провів російський режисер Федір Бондарчук, відомий підтримкою агресивної політики Росії.

Фільм "Кулі над Бродвеєм" вийшов ще у 1994 році та вважається одним з найкращих у фільмографії Аллена. Фільм був номінований на "Оскар" в категорії "найкращий фільм". У 2014 році Аллен написав на основі свого сценарію (який створив спільно з Дугласом МакҐратом) мюзикл. Він отримав шість номінацій на премію "Тоні". Режисеркою та хореографкою вистави виступила п'ятиразова володарка цієї престижної театральної премії Сьюзан Сторман, відома, зокрема, по роботі над мюзиклом "Продюсери". Головну роль виконав зірка серіалу «Клініка» Зак Брафф. Однією з продюсерок мюзиклу була сестра Вуді Аллена Летті Аронсон. 
