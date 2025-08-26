Україна офіційно підтвердила участь у Євробаченні-2026

Український суспільний мовник підтвердив, що наступного року наша країна буде представлена на пісенному конкурсі "Євробачення", який прийматиме столиця Австрії Відень.

Головна сценічна подія Європи залишається для України, за словами представників "Суспільного", "можливістю продемонструвати неповторність її музичної ДНК та довести, що ми вражаємо крутими артистами, які пишуть музику європейського рівня".

До ювілейного 70-го Євробачення організатори національного відбору обіцяють підготувати декілька сюрпризів, про які розповідатимуть "вже незабаром".

Півфінали віденського конкурсу відбудуться 12 та 14 травня, а фінал арена "Вінер Штадтгалле" прийматиме 16 травня. Австрія стане господаркою Євробачення вже втретє.