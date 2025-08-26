Українські фільми представили на Сараєвському кінофестивалі

Нещодавно завершився 31-й Сараєвський кінофестиваль — найбільша кіноподія на Балканах і одна з найвпливовіших у Європі. Про це пише на своїй сторінці Український Інститут.
У конкурсі “Серце Сараєва” (Heart of Sarajevo) виступили 50 стрічок у чотирьох категоріях: художній повнометражний, документальний, короткометражний та студентське кіно ([Межа. Новини України.][6], [Вікіпедія][1], [N1 info][5]). Серед них — **чотири українські фільми**, три з яких — переможці програми "proMOTION" Українського інституту, що підтримує міжнародну промоцію українського кіно.
На фестивалі були представлені:
1. «Cuba & Alaska», режисер Єгор Трояновський
Документальний фільм (93 хв), створений у копродукції з Суспільним, Францією та Бельгією. Розповідає про українських парамедикинь — історія про стійкість і внутрішнє світло навіть у найтемніші часи. Реліз національно відбувся 14 серпня.
2. «Divia», режисер Дмитро Грешко
Документальна стрічка (79 хв) — копродукція з Польщею, Нідерландами та США. Про вплив війни на екологію; фільм дебютував на Karlovy Vary 6 липня 2025. Він також брав участь у конкурсі “Серце Сараєва” 21 серпня.
3. «Militantropos», режисер(ки) Аліна Горлова, Єлизавета Сміт, Семен Мозговий
Документальна медитація (111 хв), копродукція з Австрією та Францією. Назва поєднує латинське “milit” (солдат) та грецьке “antropos” (людина) — про трансформацію людської сутності під час війни.
4. «Комендантська година» («Curfew»), режисерка Єлизавета Топтігіна
Студентський фільм, єдиний представник України серед 11 конкурсантів студентської програми.
ProMOTION — довгострокова ініціатива Українського інституту (за підтримки Eurimages), що надає до 8 000 € на промоцію фільмів за кордоном. У 2025 році програму продовжено, й протягом року планують три відбори й до семи підтриманих проектів. Фільми, що увійшли до програми, отримують не лише фінансову підтримку, але й доступ до міжнародної мережі промоції, участі у престижних фестивалях та можливість співпраці із міжнародними експертами.
На Сараєвському кінофестивалі українські стрічки змагалися за такі головні нагороди:
«Серце Сараєва» за кращий художній фільм” дісталося сербській стрічці “Wind, Talk to Me” Стевана Джордєвіча; вона мала регіональну прем’єру в Сараєві 17 серпня.
У категорії “документального кіно” переможцем стала австрійська стрічка “Unsere Zeit wird kommen” (“Our Time Will Come”).
У категорії “короткого фільму” лаври дісталися “Winter in March” та кільком іншим; “студентську категорію” виграв сербський “Tarik”.
Тож хоча жоден із українських фільмів не отримав головного трофею цьогоріч, те, що вони були представлені в основних конкурсах — вже значний здобуток.