Сергій Жадан відкриє виставку “Мистецтво Гідності” на підтримку 13 бригади “Хартія”

По завершенню роботи Ройтбурда, Вайсберга, Макова, Кадирової та інших художників продадуть на благодійному аукціоні.

Фото: Пресслужба «Хартії»

9 вересня в київська галеря «Дукат» відкриває колективну виставку «Мистецтво Гідності». Її мета – підтримати Патронатну службу 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія».

Виставка триватиме до 17 вересня і завершиться благодійним аукціоном. Усі роботи виставлять на продаж, а 100% зібраних коштів передадуть на підтримку Патронатної служби. Куратори проєкту – Сергій Жадан (бригада «Хартія»), Наталія Іванова (Yermilov Centre), Дар’я Криж (Squat 17b); партнер – KSE Foundation.

За задумом кураторів, виставка порушує фундаментальну для українського суспільства тему — гідність людини у часи війни. На ній будуть представлені живопис, графіка, скульптура, ліногравюра таких українських митців як Олександр Ройтбурд, Павло Маков, Матвій Вайсберг, Віктор Сидоренко, Олег Тістол, Микола Маценко, Гамлет Зіньківський, Костянтин Зоркін, Поліна Кузнецова, Олег Калашник, Марія Куліковська, Жанна Кадирова, Михайло Скоп (Neivanmade), Юрій Кох, Олексій Сай, Олекса Манн, Віталій Кравець, Сергій Майдуков, Валерій Бондар, Макс Паленко, Соломія Гороб’юк.

Виставка “Мистецтво Гідності”стане першою серії з подій тимчасового освітньо-культурного хабу «Хартії». В межах роботи хабу відбудуться поетичні читання, зустрічі, лекції від Патронатної служби. «Ми розглядаємо і відчуваємо культуру як простір не лише рефлексії, а й активної співучасті, підтримки, долученості. Саме тому ми звернулися до художників, письменників, музикантів та філософів із пропозицією створити цей майданчик співпраці, взаємодії, співтворення», — зазначають організатори.