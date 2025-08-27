Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Українська співачка Марина Круть приєдналася до програми промоції жінок-артисток Spotify Equal

Програма впливає на поширеність та впізнаваність жінок-музиканток та їхньої музики на світовому ринку. Тепер серед облич Spotify EQUAL українська бандуристка Марина Круть.

CultHub
Фото: з Інстаграму лейблу enko_music

Марина Круть приєдналася до глобальної програми Spotify EQUAL — програми, що створена спеціально для підтримки та промоції жінок-артисток на світовій музичній сцені. Про це повідомляє лейбл enko_music в своєму Інстаграмі.Spotify EQUAL — це міжнародна ініціатива, завдання якої — популяризувати жіночу музику, створюючи для артисток доступ до глобальної аудиторії, додаючи їх до спеціальних плейлистів і надаючи маркетингову підтримку в рамках платформи Spotify. Українські співачки, які долучалися до цієї програми, мають змогу випустити свою музику в новому світлі, отримати закордонний резонанс та ширший вплив.Марина Круть стала обличчям Spotify EQUAL і тепер її фото з’явилося на рекламному білборді на Times Square у Нью-Йорку, поряд із відомими артистками з усього світу. Це дає величезну видимість і свідчить про визнання її таланту на міжнародному рівні. Також вона брала участь у створенні спеціального плейлиста EQUAL Україна на Spotify, що підтримується платформою Spotify, Spotify Poland та Universal Music Polska.До того обличчям програми були Джамала, потім Alyona Alyona, Onuka та DOROFEEVA.

