Марина Круть приєдналася до глобальної програми Spotify EQUAL — програми, що створена спеціально для підтримки та промоції жінок-артисток на світовій музичній сцені. Про це повідомляє лейбл enko_music в своєму Інстаграмі.Spotify EQUAL — це міжнародна ініціатива, завдання якої — популяризувати жіночу музику, створюючи для артисток доступ до глобальної аудиторії, додаючи їх до спеціальних плейлистів і надаючи маркетингову підтримку в рамках платформи Spotify. Українські співачки, які долучалися до цієї програми, мають змогу випустити свою музику в новому світлі, отримати закордонний резонанс та ширший вплив.Марина Круть стала обличчям Spotify EQUAL і тепер її фото з’явилося на рекламному білборді на Times Square у Нью-Йорку, поряд із відомими артистками з усього світу. Це дає величезну видимість і свідчить про визнання її таланту на міжнародному рівні. Також вона брала участь у створенні спеціального плейлиста EQUAL Україна на Spotify, що підтримується платформою Spotify, Spotify Poland та Universal Music Polska.До того обличчям програми були Джамала, потім Alyona Alyona, Onuka та DOROFEEVA.
Українська співачка Марина Круть приєдналася до програми промоції жінок-артисток Spotify Equal
Програма впливає на поширеність та впізнаваність жінок-музиканток та їхньої музики на світовому ринку. Тепер серед облич Spotify EQUAL українська бандуристка Марина Круть.
Теми: США, Нью-Йорк, нова музика, культурна дипломатія , КультХаб