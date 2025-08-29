Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Російська окупаційна армія поранила цивільну мешканку на Сумщині

Ударний дрон росіян влучив у подвір’я мирної мешканки.

Російська армія атакувала мирне населення Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Цього вечора російський ударний дрон влучив у подвір’я в Піщанському старостаті Сумської громади”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару постраждала 58-річна власниця домогосподарства.

Їй надають необхідну медичну допомогу, попередньо її стан неважкий. Також пошкоджень зазнав приватний будинок.

Крім того, протягом 28 серпня інтенсивних обстрілів зазнала Глухівська громада, де є пошкодження об’єктів інфраструктури, але обійшлося без жертв і постраждалих.
