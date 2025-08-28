Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 900 цілей росіян

Зокрема, було уражено 20 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 900 цілей росіян
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби 27-28 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 901 ціль окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 191 одиницю особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
  • 33 одиниці автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
  • 20 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 130 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 20 593 цілі, з яких 4 822 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 27–28 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 27–28 серпня
﻿
