Рютте нарахував шестиразове збільшення виробництва боєприпасів в Європі

Генсек НАТО вважає, що темпи все одно треба нарощувати.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що європейським країнам за два роки вдалося збільшити щорічне виробництво боєприпасів у шість разів.

Як пише "Українська правда", посадовець уточнив, що йдеться про близько 2 мільйони снарядів. При цьому Рютте наголошує на потребі прискорювати темпи роботи військово-промислового комплексу і надалі.

За словами генсека, варто докласти зусиль для досягнення прогресу у швидкості виробництва танків, систем протиповітряної оборони та ракет. Для цього Рютте закликає до спільної роботи в межах Альянсу, а також з партнерами - зокрема Україною. На його думку, "інноваційна промислова мобілізація України слугує прикладом, на якому можна вчитися".