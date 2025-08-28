На фронті пройшли майже 140 бойових зіткнень

Сили оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, 4 гармати та склад боєприпасів противника.

Розпочалася 1282-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 боєзіткнень.

"Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат", – повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за вчора, загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя Сумської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, чотири гармати та один склад боєприпасів противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 17 авіаційних ударів і скинув при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 245 обстрілів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.