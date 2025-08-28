Ворог за добу обстріляв 15 населених пунктів Запорізької області, поранено четверо людей

Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Поранено четверо людей внаслідок ворожої атаки на Пологівський та Запорізький райони. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Окупанти завдали 1 ракетний удар по Запоріжжю.

Війська рф здійснили 11 авіаційних ударів по Оріхову, Гуляйполю, Успенівці, Білогірʼю, Малинівці.

3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку.

363 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Комишуваху, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Новопавлівку.

117 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки, Малинівки.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.