Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Ворог за добу обстріляв 15 населених пунктів Запорізької області, поранено четверо людей

Зокрема окупанти завдали 1 ракетний удар по Запоріжжю.

Ворог за добу обстріляв 15 населених пунктів Запорізької області, поранено четверо людей
Фото: телеграм / Іван Федоров

Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Поранено четверо людей внаслідок ворожої атаки на Пологівський та Запорізький райони. Про це повідомляє Запорізька ОВА. 

Окупанти завдали 1 ракетний удар по Запоріжжю.

Війська рф здійснили 11 авіаційних ударів по Оріхову, Гуляйполю, Успенівці, Білогірʼю, Малинівці.

3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку.

363 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Комишуваху, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Новопавлівку.

117 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки, Малинівки.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.
