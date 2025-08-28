Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністерка економіки Словаччини заявила, що постачання російської нафти трубопроводом «Дружба» відновлено

Деніса Сакова сподівається, що нападів на енергетичну інфраструктуру більше не буде.

Міністерка економіки Словаччини заявила, що постачання російської нафти трубопроводом «Дружба» відновлено
Деніса Сакова
Фото: EPA/UPG

Віцепрем'єр-міністерка і міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова заявила, що постачання російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом «Дружба» відновлено після перебоїв, спричинених українською атакою, передає Reuters. 

Видання зазначає, що Словаччина та Угорщина продовжують покривати більшу частину своїх потреб у нафті з Росії та прагнуть продовжувати ці поставки, попри зусилля Європейського Союзу щодо диверсифікації поставок.

«Я сподіваюся, що операції залишаться стабільними, і більше не буде нападів на енергетичну інфраструктуру», – заявила Сакова.

Угорська нафтова компанія MOL, яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що нафта надійшла до обох країн. Більше подробиць компанія не надала. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у середу, що поставки можуть відновитися у четвер у тестовому режимі з меншими, ніж стандартні, обсягами.

Нафтопереробні заводи покрили перебої зі своїх резервів, не перериваючи роботу. Триваліші перебої можуть змусити використовувати державні резерви та зрештою призвести до збільшення імпорту через альтернативний трубопровід з Хорватії.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies