Міністерка економіки Словаччини заявила, що постачання російської нафти трубопроводом «Дружба» відновлено

Деніса Сакова сподівається, що нападів на енергетичну інфраструктуру більше не буде.

Віцепрем'єр-міністерка і міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова заявила, що постачання російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом «Дружба» відновлено після перебоїв, спричинених українською атакою, передає Reuters.

Видання зазначає, що Словаччина та Угорщина продовжують покривати більшу частину своїх потреб у нафті з Росії та прагнуть продовжувати ці поставки, попри зусилля Європейського Союзу щодо диверсифікації поставок.

«Я сподіваюся, що операції залишаться стабільними, і більше не буде нападів на енергетичну інфраструктуру», – заявила Сакова.

Угорська нафтова компанія MOL, яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що нафта надійшла до обох країн. Більше подробиць компанія не надала.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у середу, що поставки можуть відновитися у четвер у тестовому режимі з меншими, ніж стандартні, обсягами.

Нафтопереробні заводи покрили перебої зі своїх резервів, не перериваючи роботу. Триваліші перебої можуть змусити використовувати державні резерви та зрештою призвести до збільшення імпорту через альтернативний трубопровід з Хорватії.