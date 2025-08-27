Стабілізація під Добропіллям
У Запоріжжі 15 років ув’язнення отримав зрадник за підготовку атаки на Дніпровську ГЕС

Спочатку чоловік збирав інформацію про локації Сил оборони, а потім отримав завдання щодо дорозвідки енергетичних об’єктів.

камера, фото ілюстративне
Фото: varandej.livejournal.com

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна жителю Запоріжжя, який працював на ФСБ і збирав дані для повторної атаки Росії по Дніпровській ГЕС.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Слідство встановило, що після комбінованого удару росіян по енергетичній інфраструктурі Запорізької області у березні 2024 року зрадник за завданням спецслужб Росії фіксував наслідки «прильотів» по гідроелектростанції. Він фотографував пошкоджені об’єкти й передавав координати куратору.

Окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нових ударів по українській енергетиці.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника влітку 2024 року за місцем проживання. Під час обшуку вилучили смартфон із його контактами з ФСБ та матеріалами розвідки – фото і відео українських об’єктів.

Агентом виявився безробітний житель Запоріжжя, який потрапив у поле зору росіян через антиукраїнські висловлювання у соцмережах. Згодом на його месенджер вийшов представник спецслужби РФ і запропонував гроші за співпрацю. Спочатку чоловік збирав інформацію про локації Сил оборони в місті та його околицях, а потім отримав завдання щодо дорозвідки енергетичних об’єктів.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану).
